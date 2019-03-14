اصابة, شابة, جراء, حادث, وانقلاب, سيارة, في, ام, الفحم,

وتم تقديم العلاجات الاولية للمصابة ونقلها الى المستشفى .هذا وحضرت طواقم الاطفاء الى المكان وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث

اسفر حادث انقلاب مركبة على شارع عين ابراهيم - معاوية بام الفحم عن اصابة شابة بجروح وصفت بالطفيفة .

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