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اصابة شابة جراء حادث وانقلاب سيارة في ام الفحم



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اسفر  حادث انقلاب مركبة على شارع عين ابراهيم - معاوية بام الفحم  عن اصابة شابة بجروح وصفت بالطفيفة .


وتم تقديم العلاجات الاولية للمصابة ونقلها الى المستشفى .

هذا وحضرت طواقم الاطفاء الى المكان  وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث




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