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الاحتفال بافتتاح فرع خاص لشبكة كافيه جريج في مجمع مشتل بيت حاي



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يائير مالكا , جلعاد الموغ ونير ادري – صاحب فرع جريج السيد ياسر اماره , بالإضافة الى رجال أعمال من المجتمع العربي واليهودي احتفلوا معا بافتتاح فرع جريج في مجمع المشتريات الخاص – مشتلة بيت حاي –


شمل حفل الافتتاح الاحتفالي قص الشريط ومباركات من السيد يائير مالكا والسيد ياسر امارة , وجبة عشاء كلها دلال .




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