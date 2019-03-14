الاحتفال, بافتتاح, فرع, خاص, لشبكة, كافيه, جريج, في, مجمع, مشتل, بيت, حاي,

يائير مالكا , جلعاد الموغ ونير ادري – صاحب فرع جريج السيد ياسر اماره , بالإضافة الى رجال أعمال من المجتمع العربي واليهودي احتفلوا معا بافتتاح فرع جريج في مجمع المشتريات الخاص – مشتلة بيت حاي –شمل حفل الافتتاح الاحتفالي قص الشريط ومباركات من السيد يائير مالكا والسيد ياسر امارة , وجبة عشاء كلها دلال .

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