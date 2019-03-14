الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا العام ستكون الاربعاء 27 رجب 1440 ه الموافق 3.4.2019 م

وبهذه المناسبة العطرة يتقدم المجلس الإسلامي للافتاء لعموم الأمة الإسلامية بأسمى التبريكات والتهاني ويوصي الخطباء والوعاظ بالحديث عن دروس وعظات هذه الذكرى العقدية والفكرية وعلى وجه الخصوص قضية الأقصى في عقيدة الأمة وبيان فضائل المسجد الأقصى ومكانته الدينية من خلال معجزة الاسراء والمعراج.مؤكداً على ضرورة بث روح الأمل في قلوب أبناء الأمة المستفادة من إيحاءات ونفحات هذه المعجزة العظيمة .