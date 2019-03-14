تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-14 14:07:48 مدير عام سلطة تطوير الجليل يزور مجلس كفر مندا المحلي‎ |  2019-03-14 13:54:31 النيابة العامة تعلن رسميا اغلاق ملف التحقيق مع علي سلام رئيس بلدية الناصرة بقضية بطاقات تعبئة الوقود |  2019-03-14 12:54:26 اردني يربط طفله بعربة الاطفال ويرميه في البحر! |  2019-03-14 12:52:56 رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال |  2019-03-14 12:40:46 سطو مسلح على فرع بنك بريد في العفولة |  2019-03-14 14:34:34 الناصرة - وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة بجراحها جراء حادث الدهس قبل ايام في الرينة |  2019-03-14 12:28:03 اصابة شابة جراء حادث وانقلاب سيارة في ام الفحم |  2019-03-14 11:48:41 الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج |  2019-03-14 11:10:59 وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية |  2019-03-14 11:27:56 مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم |  2019-03-14 11:18:08 اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور |  2019-03-14 11:20:54 الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد |  2019-03-14 11:20:56 زيدان يصدم عشاق الريال "العرب" |  2019-03-14 11:00:50 طلاب "الأهليّة" ام الفحم وبسمة امل في رمبام |  2019-03-14 10:59:15 بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا العام ستكون  الاربعاء 27 رجب 1440 ه  الموافق 3.4.2019 م 



وبهذه المناسبة العطرة يتقدم المجلس الإسلامي للافتاء لعموم الأمة الإسلامية بأسمى التبريكات والتهاني ويوصي الخطباء والوعاظ بالحديث عن دروس وعظات هذه الذكرى العقدية والفكرية  وعلى وجه الخصوص  قضية الأقصى في عقيدة الأمة وبيان فضائل المسجد الأقصى ومكانته الدينية من خلال معجزة الاسراء والمعراج. 


مؤكداً على ضرورة بث روح الأمل في قلوب أبناء الأمة المستفادة من إيحاءات ونفحات هذه المعجزة العظيمة .






كلمات متعلقة

الاربعاء, 3.4.2019, -, ذكرى, الاسراء, والمعراج,

تابعونــا

مدير عام سلطة تطوير الجليل يزور مجلس كفر مندا المحلي‎ مدير عام سلطة تطوير الجليل يزور مجلس كفر مندا المحلي‎ 2019-03-14 | 14:07:48

إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، يوم أمس الاربعاء، السيد شلومو...

النيابة العامة تعلن رسميا اغلاق ملف التحقيق مع علي سلام رئيس بلدية الناصرة بقضية بطاقات تعبئة الوقود النيابة العامة تعلن رسميا اغلاق ملف التحقيق مع علي سلام رئيس بلدية الناصرة بقضية بطاقات تعبئة الوقود 2019-03-14 | 13:54:31

ابلغت النيابة العامة اليوم الخميس , علي سلام رئيس بلدية الناصرة انها قررت اغلاق...

سطو مسلح على فرع بنك بريد في العفولة سطو مسلح على فرع بنك بريد في العفولة 2019-03-14 | 12:40:46

اقدم ملثم على عملية سطو مسلح على فرع بنك في مدينة العفولة ظهر اليوم الخميس...

الناصرة - وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة بجراحها جراء حادث الدهس قبل ايام في الرينة الناصرة - وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة بجراحها جراء حادث الدهس قبل ايام في الرينة 2019-03-14 | 14:34:34

فجعت مدينة الناصرة قبل قليل بخبر وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة...

اصابة شابة جراء حادث وانقلاب سيارة في ام الفحم اصابة شابة جراء حادث وانقلاب سيارة في ام الفحم 2019-03-14 | 12:28:03

اسفر حادث انقلاب مركبة على شارع عين ابراهيم - معاوية بام الفحم عن اصابة شابة...

وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية 2019-03-14 | 11:10:59

في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى...

مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم 2019-03-14 | 11:27:56

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها...

اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور 2019-03-14 | 11:18:08

تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي...

بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل 2019-03-14 | 10:59:15

تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي...

لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم 2019-03-14 | 10:52:17

حذرت لجنة الانتخابات المركزية جمهور المواطنين من ظاهرة سرقة تفاصيل هوياتهم لغاية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق بث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك كابول حرق اطارات اعتقالات علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر حادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي احتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال طلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةأمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريكفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهمسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونجثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com