وفاة, الدكتور, أسيد, خلوف, 42, عاما, رئيس, قسم, العظام, في, مستشفى, جنين, الحكومي, بنوبة, قلبية,

في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي اثر نزبة قلبية حادة .

تابعونــا

الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج 2019-03-14 | 11:48:41 أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا...

مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم 2019-03-14 | 11:27:56 أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها...

اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور 2019-03-14 | 11:18:08 تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي...

بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل 2019-03-14 | 10:59:15 تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي...

لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم 2019-03-14 | 10:52:17 حذرت لجنة الانتخابات المركزية جمهور المواطنين من ظاهرة سرقة تفاصيل هوياتهم لغاية...

اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم 2019-03-14 | 10:49:22 اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شابين 20 و 40 عاما من قريتي الكمانة ومجد الكروم وذلك...

هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة 2019-03-14 | 10:19:14 عرضت الشابة هبة مؤنس يونس من سكان بلدة عرعرة خلال الايام الماضية الازياء التي...

العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع 2019-03-14 | 09:39:41 تواصل المحكمة العليا صباح اليوم النظر في الاعتراضات على قرار لجنة الانتخابات...

يافا - وفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق 2019-03-14 | 09:37:10 فجعت مدينة يافا بوفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق...