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وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية



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في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي اثر نزبة قلبية حادة .



للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان




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