مقتل, شابة, 31, عاما, في, بيت, لحم,

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها بعد" تبلغ من العمر (31) عاماً في مدينة بيت لحم.

وأوضح ارزيقات في بيان له، أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا بالتحقيق لمعرفة التفاصيل.