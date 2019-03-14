تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-14 11:48:41 الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج |  2019-03-14 11:10:59 وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية |  2019-03-14 11:27:56 مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم |  2019-03-14 11:18:08 اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور |  2019-03-14 11:20:54 الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد |  2019-03-14 11:20:56 زيدان يصدم عشاق الريال "العرب" |  2019-03-14 11:00:50 طلاب "الأهليّة" ام الفحم وبسمة امل في رمبام |  2019-03-14 10:59:15 بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل |  2019-03-14 10:58:03 محمد ابو قنديل (ابو ظاهر) من سولم في ذمة الله |  2019-03-14 10:52:17 لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم |  2019-03-14 10:49:22 اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم |  2019-03-14 10:19:14 هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة |  2019-03-14 10:03:56 أردوغان لنتنياهو: لا يوجد ظالم في العالم إلا أنت |  2019-03-14 10:15:07 ميسي : كريستيانو رونالدو أبهرني |  2019-03-14 09:39:41 العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها بعد" تبلغ من العمر (31) عاماً في مدينة بيت لحم.



وأوضح ارزيقات في بيان له، أن الشرطة والنيابة العامة  باشرتا بالتحقيق لمعرفة التفاصيل.




كلمات متعلقة

مقتل, شابة, 31, عاما, في, بيت, لحم,

تابعونــا

الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج 2019-03-14 | 11:48:41

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا...

وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية 2019-03-14 | 11:10:59

في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى...

اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور 2019-03-14 | 11:18:08

تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي...

بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل 2019-03-14 | 10:59:15

تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي...

لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم 2019-03-14 | 10:52:17

حذرت لجنة الانتخابات المركزية جمهور المواطنين من ظاهرة سرقة تفاصيل هوياتهم لغاية...

اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم 2019-03-14 | 10:49:22

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شابين 20 و 40 عاما من قريتي الكمانة ومجد الكروم وذلك...

هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة 2019-03-14 | 10:19:14

عرضت الشابة هبة مؤنس يونس من سكان بلدة عرعرة خلال الايام الماضية الازياء التي...

العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع 2019-03-14 | 09:39:41

تواصل المحكمة العليا صباح اليوم النظر في الاعتراضات على قرار لجنة الانتخابات...

يافا - وفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق يافا - وفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق 2019-03-14 | 09:37:10

فجعت مدينة يافا بوفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق...

فيديو وصور - الاوقاف - 150 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى فيديو وصور - الاوقاف - 150 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى 2019-03-14 | 09:31:18

اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتطعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو محمود خديجة السجن بلدية قلنسوة رئيس بلدية ابتزاز تهديد ادانته مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهاتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينالموسيقار معالي كلار عرابة مرشح سفير نوايا حسنة يونيسكو سلام باريس نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة اطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتحريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة اصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس حادث طرق عرب الشبلي سيارة شاحنة اصابة خطيرة شاب مروحية مستشفى رمبام شرطة اسعاف انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com