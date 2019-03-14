اهالي, الجديدة, المكر, يتظاهرون, في, حيفا, رفضا, لمخطط, طنطور,

تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي في حيفا .

وجاءت المظاهرة التي شارك بها رئيس لجنة المتابعة العليا عضو الكنيست السابق محمد بركة , تنديدا بمخطط المشروع الاسكاني على اراضي طنطور ومصادرة اراض بملكية خاصة للسكان وخنق البلدتين من التوسع والبناء.وةرفع المتظاهرون شعارات تندد بمخطط اقامة مدينة طنطور على اراضي اهالي الجديدة المكر مطالبين بالغاء المخطط بشكل فوري .