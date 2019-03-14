تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-14 11:48:41 الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج |  2019-03-14 11:10:59 وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية |  2019-03-14 11:27:56 مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم |  2019-03-14 11:18:08 اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور |  2019-03-14 11:20:54 الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد |  2019-03-14 11:20:56 زيدان يصدم عشاق الريال "العرب" |  2019-03-14 11:00:50 طلاب "الأهليّة" ام الفحم وبسمة امل في رمبام |  2019-03-14 10:59:15 بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل |  2019-03-14 10:58:03 محمد ابو قنديل (ابو ظاهر) من سولم في ذمة الله |  2019-03-14 10:52:17 لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم |  2019-03-14 10:49:22 اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم |  2019-03-14 10:19:14 هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة |  2019-03-14 10:03:56 أردوغان لنتنياهو: لا يوجد ظالم في العالم إلا أنت |  2019-03-14 10:15:07 ميسي : كريستيانو رونالدو أبهرني |  2019-03-14 09:39:41 العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد



  |     |   اضافة تعليق



ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة وتراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.



ومن أمثلة الحبوب الكاملة: الشعير والشوفان والقمح والخبز الكامل والفريكة والكينوا.


وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عاما تقريبا، إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد، بواقع نحو 40 في المئة، مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.


وأكد الباحثون في دورية (جاما نتوورك أوبن) أن مجموعة الدراسة شملت 141 حالة فحسب من سرطان الكبد، ومن ثم فمن الضروري تحديد السبب وراء لماذا توفر الحبوب الكاملة الحماية.


وقال كبير الباحثين، وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ويعمل في مستشفى النساء في بوسطن، شويهونغ تشانغ، إنه رغم أن سرطان الكبد نادر نسبيا في الولايات المتحدة فإنه مميت.


 وأضاف لخدمة رويترز هيلث "الأعداد المنخفضة لحالات الإصابة ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة (أقل من خمسة من كل 100 ألف فرد) رغم أن وتيرة الإصابة تتسارع في العقود الأخيرة".


وتابع "كما هو متوقع لم نوثق سوى 200 حالة (إصابة بسرطان الكبد) رغم العينة الكبيرة وفترات المتابعة على المدى البعيد".


ومضى تشانغ يقول في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ارتبط استهلاك الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، وخاصة الحبوب الغنية بالألياف بانخفاض فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وهي عوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الكبد".




كلمات متعلقة

الحبوب, الكاملة, تقي, من, سرطان, الكبد,

تابعونــا

فقدان الوزن يشفي من مرض مزمن فقدان الوزن يشفي من مرض مزمن 2019-03-14 | 10:15:13

وجدت دراسة طويلة الأمد أن ثلث المرضى الذين اتبعوا حمية غذائية منخفضة السعرات...

لماذا تهدد السمنة الأطفال الأكثر سعادة؟ لماذا تهدد السمنة الأطفال الأكثر سعادة؟ 2019-03-14 | 08:40:36

توصلت دراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بوفالو في نيويورك، إلى أن الرُضع السعداء...

الحمضيات تحمي من السمنة الحمضيات تحمي من السمنة 2019-03-13 | 15:50:38

أثبت علماء جامعة سان باولو البرازيلية أن تناول الحمضيات يحمي من مضاعفات خطرة...

أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" 2019-03-13 | 14:15:14

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيواجه حتما انتشار موجة جديدة لفيروس...

هل كل الدهون ضارة بالصحة ؟ هل كل الدهون ضارة بالصحة ؟ 2019-03-13 | 11:00:07

يسود لدى الكثيرين اعتقاد بأن كل الدهون ضارة بالصحة. فما مدى صحة هذا...

ما خطورة ورق النعناع على الرجال ما خطورة ورق النعناع على الرجال 2019-03-13 | 11:44:31

لأوراق النعناع فوائد عديدة ومعروفة منذ قديم الزمان، وتستخدم في علاج الكثير من...

فحص للعين يكشف مرض الزهايمر فحص للعين يكشف مرض الزهايمر 2019-03-13 | 08:49:22

أفادت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "ريتينا" لطب العيون، أنه يمكن تحديد فروق "ذات...

علماء ينصحون: يجب منع العمل والدراسة قبل 10 صباحا علماء ينصحون: يجب منع العمل والدراسة قبل 10 صباحا 2019-03-12 | 21:43:27

يمكن أن يستيقظ الكثيرون من النوم في الصباح بسهولة ولكن الفارق يكمن فيمن يستطيعون...

هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟.. العلم يجيب هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟.. العلم يجيب 2019-03-12 | 17:08:32

لا شك أن فوائد زيت الزيتون مثبتة علمياً، فهو غني بالأحماض الدهنية المفيدة ومضادات...

أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم 2019-03-12 | 15:50:43

يواجه بعض الناس مشكلة انخفاض الهيموغلوبين في دمهم، ما يسبب مشكلات صحية عديدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سويد سويد رئيس مجلس البقيعة القاء قنبلة شرطة اضرار دون اصابات مؤنس دبور زلتسبورغ النمساوي الناصرة مهاجم انتقال مقابل 7 مليون يورو انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا زيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق شابة بندقية كفر برا حوزتها اعتقال مداهمة شرطة تفتيش فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسرفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربسخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com