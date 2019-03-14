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ميزة عبقرية "تمنع" سرقة هاتفك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صممت آبل ميزة خادعة مدمجة في هواتف آيفون، تجعل من السهل تتبع الجهاز عند فقدانه أو سرقته.



وفي حال نسيت هاتفك في المكتب، فإن تطبيق "Find My Phone" (اعثر على هاتفي) يسهل عملية تتبع الجهاز على الخريطة.


ولكن الخريطة ليست جيدة إذا وقع الهاتف في كومة من الملابس، أو غيرها من الأماكن الخفية.




ولحسن الحظ، يتيح "iCloud" ميزة تجبر الهاتف على إصدار إنذار سريع، ما يساعد المستخدمين على تتبعه. وتعد المهمة أسهل بالنسبة لمالكي ساعة آبل، حيث يمكن النقر على زر يبدو وكأنه "جهاز آيفون" مزود بموجات صوتية قادمة منه.


ويمكن لأي مستخدم يملك أجهزة أخرى من تصميم آبل، مثل آيفون أو آيباد أو أيبود تاتش، تحميل تطبيق "Find My Phone"، والضغط على آيفون المفقود، ثم النقر على زر "تشغيل الصوت".


ويؤدي ذلك إلى إجبار آيفون على إصدار ضوضاء، حتى لو كان في وضع صامت.


وإذا لم يكن لديك أي جهاز آبل آخر، فإن الخيار الأفضل التالي هو تسجيل الدخول إلى "iCloud.com"، حيث يمكن الوصول إلى ميزة "Find My Phone"، وتشغيل صوت آيفون.




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