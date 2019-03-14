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طلاب "الأهليّة" ام الفحم وبسمة امل في رمبام



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ضمن مشروع التداخل الاجتماعي لطلاب الصفوف العاشرة في المدرسة "الاهليّة" في ام الفحم، وبالتعاون مع جمعية “بسمة امل” لدعم الاطفال المرضى بالسرطان، قام طلاب متطوعون من المدرسة بزيارة الى قسم الاطفال مرضى السرطان في مستشفى “رمبام” في حيفا، وذلك برفقة الاستاذ شريف محاجنة-مسؤول جمعية “بسمة امل”. 



وذلك من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوه الاطفال وأهاليهم رغم مشقة العلاج والمكوث في المستشفى مدة طويلة.

حيث قامت مجموعة المتطوعين بشراء هدايا متنوعة لهم،  وعند وصولهم للمشفى قاموا بعدة فعاليات من ابداعهم .


وقد عبّر الطلاب عن فرحتهم بهذه الزيارة وتمنوا تكرارها دائما.




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