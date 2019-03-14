كلمات متعلقةطلاب, "الأهليّة", ام, الفحم, وبسمة, امل, في, رمبام,
تم يوم الثّلاثاء 19.02.2019 امسية علمية في مدرسة ابن خلدون الشّاملة عرابة ،حيث...
انطلق صباح اليوم في سخنين مسرح الاطفال ال 18 لمسرح الجوال السخنيني بادارة عادل ابو...
في اطار مشروع التداخل الاجتماعي في مدرسة طرعان الثانوية، وبإشراف المربية أسماء...
قام معهد الفضاء والطيران بالتنسيق مع معلمة العلوم بمدرسة جبور جبور شفاعمرو...
خريجو فرع الإعلام والسينما من مدرسة راهبات الفرنسيسكان يعرضون أفلامهم الوثائقية...
تحت شعار "الابحار الآمن في شبكة الانترنت" نظمت مدرسة المسيح الانجيلية الابتدائية...
نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا المعلمين /ات( معتز...
(نهارك سعيد، شكراً، جزاك الله خيراً، يعطيك العافية، من فضلك، كل الاحترام، كم انت...
ضمن مشروع "أمل إسرائيلي-" תקווה ישראלית" الذي أنطلق من مكتب رئيس الدولة قبل سنتين،...
ضمن خطة قطرية لوزارة التربية من أجل زيادة التوعية للطلاب بخصوص حوادث الطرق...