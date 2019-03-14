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بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل



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تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي الجليل والبالغ عده كيلو مترات حيث سيخدم هذا الشارع الحي الموازي لعمارات حي الجليل ويسهل على المواطنين الذين يقومون بالبناء هناك بشكل شخصي بحيث يساعدهم على الوصول بسهولة ويسر بعد أن انتهت البلدية من استكمال كل البنية التحتية هناك.


هذا المشروع يأتي مكملاً لمشاريع حي الجليل الواسع والذي يساعد في حل ازمة الاسكان في المدينة كونها تفتقد لفائض الأرض الذي تحتاجه مدينة بمكانة الناصرة.الطاقم الاعلامي في بلدية الناصرة والذي يترصد كل جديد ويواكب المرحلة الحالية والممتدة من 2018 حتى 2023 سيقدم أولاً بأول كل حراك تطويري ويبين  بشكل مباشر وشفافية تامه كل مرحلة تعميريه وكل مشروع تقوم به البلدية والتي كانت بمثابة تطلعات لتغدوا انجازات وتتحول الى واقع يراه الناس.




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