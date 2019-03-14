محمد, ابو, قنديل, (ابو, ظاهر), من, سولم, في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية سولم، طيب الذكر محمد احمد عبد الغني ابوقنيل (ابو ظاهر) عن عمر يناهز الـ63 عامًا.وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية سولم الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير .انا لله وانا اليه راجعون