لجنة, الانتخابات, تحذر, المواطنين, من, سرقة, تفاصيل, هوياتهم,

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أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا...
في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى...
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها...
تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي...
تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي...
اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شابين 20 و 40 عاما من قريتي الكمانة ومجد الكروم وذلك...
عرضت الشابة هبة مؤنس يونس من سكان بلدة عرعرة خلال الايام الماضية الازياء التي...
تواصل المحكمة العليا صباح اليوم النظر في الاعتراضات على قرار لجنة الانتخابات...
فجعت مدينة يافا بوفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق...
اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة...