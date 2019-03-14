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لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حذرت لجنة الانتخابات المركزية جمهور المواطنين من ظاهرة سرقة تفاصيل هوياتهم لغاية التصويت بهويات مزورة. 




وأوضحت اللجنة أن أشخاصًا توجهوا اليها مؤخرا بشأن تلقيهم بلاغات عبر تطبيق واتساب تتعلق بمجهولين يعرفون أنفسهم على انهم مستخدمون يعملون لديها. 


ويدعي المنتحلون أمام متلقي البلاغات انه تم تغيير عناوين مراكز اقتراعهم وبالتالي يطلبون الحصول على تفاصيل شخصية بما في ذلك ارقام بطاقات الهويات. 


ونبهت لجنة الانتخابات المركزية بانها لا تتواصل مع المواطنين بهذه الطريقة وانما فقط عبر وسائل الاعلام وهي الصحف القطرية والراديو والتلفاز وعلى موقعها الرسمي على صفحة فيسبوك.


تصوير - afp




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