اعتقال, شابين, من, الكمانة, ومجد, الكروم, بشبهة, سرقة, 12, خروف, من, الرامة, وبيعها, لمواطن, من, مجد, الكروم,

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شابين 20 و 40 عاما من قريتي الكمانة ومجد الكروم وذلك بشبهة سرقة 12 خروف من مواطن سكان قرية الرامة.

وافيد نقلا عما جاء من الشرطة ان المشتبهين قاما ببيع الخراف المسروقة لمواطن من مجدالكروم دون ان يعلم انها مسروقة.تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يومي الأحد والاثنين المقبلين لاستكمال التحقيق معهما .