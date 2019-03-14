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هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة



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عرضت الشابة هبة مؤنس يونس من سكان بلدة  عرعرة خلال الايام الماضية الازياء التي قامت بتصميمها لأولّ مرّة وذلك في فندق رمادا في مدينة الناصرة ولقي نجاح كبير ، ويونس هي خرّيجة كليّة ايستيتوتو مارانچوني الايطاليّة بحيث درست هناك تصميم الأزياء.


 وفي حديث لها قالت هبة يونس :" لاحظت هذه الموهبة من جيل صغير فكنت دائما أرسم وأصمّم العالي ونمّيت هذه الموهبة عن عن طريق الممارسة، كلّما مارست الرسم أكثر، اتمّكن أكثر وطوّرت نفسي أيضاً من خلال اليوتيوب ولا أنسى الجامعة التي أعطتني اساسا قويّاً".


واضافت:" عالم الأزياء عالم واسع جدّاً، ومهمّ جدّاً فالملابس تتحدّث كثيراً عن الشخص وعن شخصيّته وذوقه وميوله والأمور التي يهواها. لذلك تصميم الازياء بالنسبة لي بمثابة "لغة تواصل" وهذا أكثر شيء يلفتني في الأزياء".



وتطرّقت الى التصاميم التي تستهويها قائلة:" أحبّ تصميم ملابس السهرات أكثر شيء، ولكن مستقبلاً سأعمل على اضافية تصاميم عمليّة ولاقيت دعم كبير، من قبل العائلة والمقربين ، هم كانوا اكبر جزء في تحقيقي لاحلامي ، رغم مواجهتي للكثير من المعيقات والاحباطات الّا انه دعم المقرّبين لي حثّني على الصمود والاستمرار".

واختتمت كلامها قائلة:" الطموحات كثيرة بلا شكّ، ولكن في الأساس مُرادي هو انشاء دار ازيائي الخاصّة ومن ثمّ الانطلاق للعالميّة".


تصوير يحيى جبارين (شاويش) - ستويو الأحلام




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- حسن بعلبك

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