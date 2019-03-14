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موظف متجر "يقضي" على أحد الزبائن بضربة واحدة- فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقن موظف أحد متاجر سلسلة "ماغنيت"، في جنوب شرق موسكو، زبونا مشاكسا درسا لن ينساه في حياته بسبب إهانته لعاملة الصندوق.



وذكرت قناة "Mash" التلفزيونية، أن موظف المتجر، فكرت م.، ضرب المشتري لسبب غير معروف وأطاح به على الأرض بضربة واحدة لم يرفع بعدها رأسه.


ويبين فيديو كاميرات المراقبة الذي نشر على تلغرام، كيف ضرب فكرت المشتري بيديه وأوقعه أرضا دون حراك بالقرب من عاملات الصندوق. كما يقوم الموظف بعد بضع دقائق بسحب "الضحية" من الطريق لأنه كان فاقدا لوعيه.


وأكد فكرت، وفقا للقناة التلفزيونية، أن الزبون رفض أن يدفع ثمن المشتريات وأهان المحاسبة، لذلك كان عليه التصرف معه.


يذكر أن الموظف "الملاكم" لا يزال يمارس عمله في المتجر المذكور بعد نقل الزبون المشاكس إلى المستشفى.




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