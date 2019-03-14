أردوغان, لنتنياهو:, لا, يوجد, ظالم, في, العالم, إلا, أنت,

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها حديثه لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو: "لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فإن هذا الظالم سيكون أنت".

وفي خطاب بالعاصمة التركية أنقرة، أضاف: "لو كنت تحاول استفزازنا فإن هذا لن ينجح معنا لأننا ننتمي لدين عالمي يقينا من الوقوع في هكذا ألاعيب".وأردف "نتنياهو منزعج كثيرا من سجن صحفيين في بلد طيب أردوغان، (أقول له) أنت ظالم ظالم، ألست أنت من تحتجز آلاف الأطفال والنساء والمسنين في السجن لوجود انتخابات في إسرائيل؟".وأضاف "ألست أنت من تظلمهم؟ لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فإن هذا الظالم سيكون أنت، ولا يمكن مقارنتك مع أحد، وتتكلم دون حياء وخجل".واستطرد متسائلا "أليس من دخل بأحذيته إلى مسجد أقصانا هم جنودك وشرطتك؟ أليس من اعتدى على رجال ديننا هناك هم جنودك وشرطتك؟ كيف يمكنك تبرير ذلك؟ هذا لا يشبه توقيف بعض الصحفيين ولا يمكن شرح ذلك".