أردوغان, لنتنياهو:, لا, يوجد, ظالم, في, العالم, إلا, أنت,

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تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة آلاف الرسائل...
أعلنت الشرطة الأميركية، اعتقال رجل اقتحم إحدى المدارس وهو يحمل سلاحا رشاشا في...
كشف عدد من شركات الطيران عن اعتزامها إعادة النظر في طلبيات شراء طائرات طراز...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اعقاب اكتشاف بنية حزب الله الإرهابية في...
أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع...
حظرت القاهرة وبيروت والبحرين تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائهم...
تكبدت شركة "بوينغ" الأميركية، خسائر فادحة في أسواق المال، خلال اليومين الأخيرين،...
يخطط البيت الأبيض لتخصيص حوالي 175 مليون دولار للترويج لصفقة القرن التي وضعها...
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، مسجد نهال أتاكاس في منطقة...
سيختفي خلال السنوات العشرين المقبلة وظائف ومهن عدة، لا سيما مع الزحف التكنولوجي...