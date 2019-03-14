ميسي, :, كريستيانو, رونالدو, أبهرني,

رفع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، القبعة لكريستيانو رونالدو، بعد مساهمة الأخير في تأهل يوفنتوس إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بإحراز ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد.

وصرح ميسي لشبكة موفيستار الإسبانية، عقب الفوز على ليون (5-1): "ما فعله كريستيانو ويوفنتوس مبهر، إنها مفاجأة كبيرة".وأضاف النجم الأرجنتيني: "لقد اعتقدت أن أتلتيكو مدريد سيؤدي بشكل أقوى، ولكن اليوفي تأهل بفضل قوته، بينما قضى كريستيانو ليلة ساحرة بتسجيل 3 أهداف".وعن منافسه المفضل في دور الثمانية، أجاب: "لقد تأهل لهذه المرحلة أندية مميزة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس، وأياكس، والفريق الهولندي يعتمد على مجموعة من الأطفال (الشباب الواعدين)، الذين لا يخافون شيئا".وأتم تصريحاته: "كما أثبت ليفربول أيضا أنه يتحلى بقوة كبيرة".وتألق ميسي، بتسجيل هدفين في مرمى ليون، ليقود فريقه إلى دور الثمانية، بعد التعادل السلبي ذهابا، في فرنسا.تصوير - afp