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فيلم مصري يجمع مايك تايسون والفنانة قمر اللبنانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضمت الفنانة اللبنانية قمر إلى فيلم “حملة فرعون”، للنجم المصري عمرو سعد، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في العمل يوم 19 مارس الجاري.



وسوف تكون أغلب مشاهد قمر تجمعها مع الملاكم العالمي مايك تايسون خلال أحداث فيلم “حملة فرعون”.


وكان السبكي قد تعاقد بشكل رسمي مع الملاكم العالمي مايك تايسون للمشاركة في بطولة فيلم “حملة فرعون”، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


وسوف يبدأ مايك تايسون التصوير يوم 19 مارس الجاري، إذ يصل القاهرة يوم 17 مارس ، ثم يستعد للتصوير مع أبطال الفيلم مباشرة، بصحبة المنتج محمد السبكي والمخرج رؤوف عبد العزيز، وباقي فريق الممثلين، كذلك من المقرر أن يعلن السبكي عن مفاجأة مدوية خلال الأيام المقبلة.


والجدير بالذكر أن “مايك تايسون” أو مالك تايسون ملاكم أمريكي، ملقب بـالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاماً.


ويشارك في بطولة فيلم “حملة فرعون” عمرو سعد، محمود عبد المغنى روبى، ، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكى.




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