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العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع



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تواصل المحكمة العليا صباح اليوم النظر في الاعتراضات على قرار لجنة الانتخابات المركزية منع بعض القوائم والمرشحين من خوض الانتخابات للكنيست القادمة.



وتنظر المحكمة بهيئة موسعة تضم تسعة قضاة في الاعتراض الذي تقدمت به أحزاب العمل وميرتس وجهات أخرى ضد عدم منع عضوي حزب عوتسما يهوديت ميخائيل بن اري وايتمار بن غفير من خوض الانتخابات .


ثم تنظر المحكمة في الاعتراض الذي رفعه التجمع والقائمة العربية الموحدة ضد قرار اللجنة منعه من خوض الانتخابات العامة.




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