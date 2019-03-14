يافا - وفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق

فجعت مدينة يافا بوفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق مروع وقع يوم الثلاثاء في شارع يفيت في يافا.

وكان الفتى نصل مصابا الى المستشفى هناك حاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.