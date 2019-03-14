تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-14 11:48:41 الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج |  2019-03-14 11:10:59 وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية |  2019-03-14 11:27:56 مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم |  2019-03-14 11:18:08 اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور |  2019-03-14 11:20:54 الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد |  2019-03-14 11:20:56 زيدان يصدم عشاق الريال "العرب" |  2019-03-14 11:00:50 طلاب "الأهليّة" ام الفحم وبسمة امل في رمبام |  2019-03-14 10:59:15 بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل |  2019-03-14 10:58:03 محمد ابو قنديل (ابو ظاهر) من سولم في ذمة الله |  2019-03-14 10:52:17 لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم |  2019-03-14 10:49:22 اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم |  2019-03-14 10:19:14 هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة |  2019-03-14 10:03:56 أردوغان لنتنياهو: لا يوجد ظالم في العالم إلا أنت |  2019-03-14 10:15:07 ميسي : كريستيانو رونالدو أبهرني |  2019-03-14 09:39:41 العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يافا - وفاة الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة يافا بوفاة  الفتى رامي خلاف 17 عاما متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق مروع وقع يوم الثلاثاء في شارع يفيت في يافا.



وكان الفتى نصل مصابا الى المستشفى هناك حاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

يافا, -, وفاة, الفتى, رامي, خلاف, 17, عاما, متأثراً, بجراحه, بعد, تعرضه, لحادث, طرق,

تابعونــا

الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج 2019-03-14 | 11:48:41

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا...

وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية 2019-03-14 | 11:10:59

في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى...

مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم مقتل شابة 31 عاما في بيت لحم 2019-03-14 | 11:27:56

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها...

اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور 2019-03-14 | 11:18:08

تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي...

بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل 2019-03-14 | 10:59:15

تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي...

لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم 2019-03-14 | 10:52:17

حذرت لجنة الانتخابات المركزية جمهور المواطنين من ظاهرة سرقة تفاصيل هوياتهم لغاية...

اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم 2019-03-14 | 10:49:22

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال شابين 20 و 40 عاما من قريتي الكمانة ومجد الكروم وذلك...

هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة 2019-03-14 | 10:19:14

عرضت الشابة هبة مؤنس يونس من سكان بلدة عرعرة خلال الايام الماضية الازياء التي...

العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع 2019-03-14 | 09:39:41

تواصل المحكمة العليا صباح اليوم النظر في الاعتراضات على قرار لجنة الانتخابات...

فيديو وصور - الاوقاف - 150 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى فيديو وصور - الاوقاف - 150 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى 2019-03-14 | 09:31:18

اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرطمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققحي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران الطفل عدي بلال كنعان طمرة مدينة فجعت رمبام مستشفى مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار كاظمالساهريحضنمسابقةTheVoiceفيديوحصرياحباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىالرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونأيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com