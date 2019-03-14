فيديو وصور - الاوقاف - 150 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة ، وسط دعوات من منظمات يهودية لـ "اجتياحه".

ووفق إفادة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ، فإن 150 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات في باحاته بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة، وحتى خروجهم من باب السلسلة.وفرضت الشرطة المتمركزة عند الأبواب إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد.