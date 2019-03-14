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اخر الاخبار
2019-03-14 11:48:41
الاربعاء 3.4.2019 - ذكرى الاسراء والمعراج
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2019-03-14 11:10:59
وفاة الدكتور أسيد خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى جنين الحكومي بنوبة قلبية
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2019-03-14 11:27:56
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2019-03-14 11:18:08
اهالي الجديدة المكر يتظاهرون في حيفا رفضا لمخطط طنطور
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2019-03-14 11:20:54
الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد
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2019-03-14 11:20:56
زيدان يصدم عشاق الريال "العرب"
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2019-03-14 11:00:50
طلاب "الأهليّة" ام الفحم وبسمة امل في رمبام
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2019-03-14 10:59:15
بلدية الناصرة - تعبيد عدة كيلو مترات في حي الجليل
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2019-03-14 10:58:03
محمد ابو قنديل (ابو ظاهر) من سولم في ذمة الله
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2019-03-14 10:52:17
لجنة الانتخابات تحذر المواطنين من سرقة تفاصيل هوياتهم
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2019-03-14 10:49:22
اعتقال شابين من الكمانة ومجد الكروم بشبهة سرقة 12 خروف من الرامة وبيعها لمواطن من مجد الكروم
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2019-03-14 10:19:14
هبة يونس من عرعرة تعرض ازياءا من تصميمها لاول مرة
|
2019-03-14 10:03:56
أردوغان لنتنياهو: لا يوجد ظالم في العالم إلا أنت
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2019-03-14 10:15:07
ميسي : كريستيانو رونالدو أبهرني
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2019-03-14 09:39:41
العليا تنظر اليوم في استئناف تحالف الموحدة والتجمع
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كلب شارد يهاجم طفلا في مصر
2019-03-14 08:44:07
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كلب شارد يهاجم طفلا في مصر
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