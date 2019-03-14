أمسية علميّة في فضاء ابن خلدون الشاملة عرابه

تم يوم الثّلاثاء 19.02.2019 امسية علمية في مدرسة ابن خلدون الشّاملة عرابة ،حيث تخلّلها، محاضرة هادفة للدكتور عبدالله خطبا بعنوان "علاقة الإنسان بالنّجوم"، مشاهدة ورصد للكوكب العملاق، رسم على المياه مع الفنّان نايف شحادة،فعاليّات علميّة مقدَّمة من طلاب ابن خلدون، عرض للطّائرات المصغّرة_רחפנים، عرض لمُجَسَّم مدينة ملاهي مصَغَّر_רובוטיקה.