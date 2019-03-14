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بعد شكوى ابنه.. والد تلميذ يقتحم المدرسة بسلاح رشاش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الشرطة الأميركية، اعتقال رجل اقتحم إحدى المدارس وهو يحمل سلاحا رشاشا في حالة غضب، بعدما تلقى اتصالا من ابنه التلميذ يشكو فيه تنمر الأستاذ.



وبحسب "واشنطن بوست" فإن كريستوفر فريمان، تلقى اتصالا من ابنه عبر تطبيق "فيس تايم"، يوم الاثنين، وقال التلميذ إن المدرس لا يعامله على نحو جيد، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال.


ويدرس التلميذ في المرحلة الإعدادية بمنطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، واتصل بوالده عبر التطبيق الشهير وهو يجهش بالبكاء، مما جعل والده ينفعل بسرعة.


وحضر الأب البالغ من العمر 27 ساعة إلى المدرسة على نحو سريع وهو يحمل سلاحا رشاشا نصف آلي، وقال باحثا عن الأستاذ "أريد رؤية الشخص الذي اعتدى على ابني".

وقام عناصر الشرطة بعزل المدرسة فيما تم اعتقال الأب ووجهت إليه تهم كبيرة تشمل حيازة سلاح على أراضي مدرسة، وشن هجوم عنيف مع سلاح، وعرقلة العمل في مدرسة، وحددت كفالة الإفراج عن الأب في 75 ألف دولار.


وقال الأب إنه لم يكن ينوي إيذاء أي شخص بالسلاح الذي عثر فيه على رصاص، وأضاف أنه حصل عليه عن طريق صديق، في السنة الماضية، حتى يحمي نفسه فقط.


وكان الأب يحمل السلاح تحت حزام السروال فقط ولم يقم بسحبه، لكن عنصر الشرطة الذي كان في المكان لاحظ وجوده، واكتشف أن فيه رصاصا.




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