كلمات متعلقةعطل, فني, مفاجئ, يصيب, "فيسبوك", و"إنستغرام",
صممت آبل ميزة خادعة مدمجة في هواتف آيفون، تجعل من السهل تتبع الجهاز عند فقدانه أو...
لقن موظف أحد متاجر سلسلة "ماغنيت"، في جنوب شرق موسكو، زبونا مشاكسا درسا لن ينساه في...
هاجم نمر أمريكي في حديقة حيوان ولاية أريزونا زائرة فضولية انتهكت قواعد السلامة،...
اشتبك فهدان شرسان في معركة حامية الوطيس من أجل مساحة من الأرض لم يستطيعا العيش...
يواجه أحد سكان ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية احتمال المثول أمام...
كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك تعمل على تطوير تقنية قد تتيح قريبا قراءة ما يدور في...
أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، رسميا، اكتشاف نوع جديد...
يخزن مستخدمو آيفون سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم...
ذكر بعض مستخدمي هواتف "Galaxy S10" أن ماسح التعرف على الوجه في أجهزتهم يعاني من مشاكل قد...
اضطرت طائرة ركاب سعودية متجهة إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إلى العودة إلى...