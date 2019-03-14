أصيب موقعا وتطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام" بخلل فني، مساء امس الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.

وشكا مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم.وقال بعض المستخدمين إن رسائل خطأ في الاتصال بالموقعين، فيما انتشر على موقع "تويتر" وسم "facebookdown#".ونشر مستخدمون صورا لرسالة نشرها "فيسبوك"، تقول إن الموقع تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.ورغم أن سبب العطل لا يزال مجهولاً إلا أن فيس بوك سارعت بنشر بيان مقتضب نفت فيه تعرضها لهجوم إلكتروني.وأكدت فيس بوك في منشورات على تويتر وجود العطل، لافتةً إلى أن العمل جار لإصلاحه.وتابعت الشركة "نُركز جهودنا لحل تلك المشكلة بأسرع وقت ممكن، لكن نؤكد للجميع أن المشكلة لا علاقة لها بأي هجوم "دي دي أو أس".ويعنى بهجوم "دي دي أو أس"، مهاجمة موزع خدمات بشكل إلكتروني لحجب الخدمة، وبالتالي منع المستخدمين من استعمال الموقع أو خدمات التطبيق.