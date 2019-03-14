فيديو وصور - اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع في نهاريا

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وافيد ان طواقم الاسعاف والانقاذ عملت على تخليص العالقين ونقلهم للمستشفى لاستكمال علاجهم هناك . من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وحافلة ركاب و5 سيارات على شارع 89 قرب مستشفى نهاريا صباح اليوم الخميس عن اصابات منها خطيرة .

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