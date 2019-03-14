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منخفض جوي مصحوب بامطار وعواصف اليوم



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اليوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية و الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا

 
والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
 
اما يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي اخر مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا و الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا




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