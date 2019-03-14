كشف عدد من شركات الطيران عن اعتزامها إعادة النظر في طلبيات شراء طائرات طراز “بوينغ 737 ماكس8” التي تنتجها شركة صناعة الطائرات الأمريكية “بوينغ” في أعقاب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي مما أدى إلى مقتل 157 شخصا.

وبحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي يمكن إعادة النظر فيها تصل إلى حوالي 57 مليار دولار.وأعلنت شركة “فيت جيت أفياشن” للطيران التي طلبت الشهر الماضي شراء 200 طائرة “بوينغ 737 ماكس8” بسعر 25 مليون دولار للطائرة الواحدة، أنها ستحسم قرارها بشأن مصير الصفقة بعد معرفة الأسباب الحقيقية لحادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.وأعادت شركة الطيران الكينية “كينيا أيروايز” النظر في اقتراح شراء عدد من طائرات هذا الطراز، مع إمكانية التحول إلى شركة “أيرباص” المنافسة لشراء عدد من الطائرات طراز “أيه 320”. كما طلبت شركة “يوت أير أفياشن” الروسية ضمانات قبل تسلمها أول دفعة من صفقة قيمتها 3,65 مليار دولار وتضم 30 طائرة طراز “بوينغ 737 ماكس8”.كما بدأت “ليون أير” الإندونيسية التحرك صوب إلغاء طلبية قيمتها 22 مليار دولار من طائرات “بوينغ 737” لصالح طائرات “أيرباص” المنافسة بحسب ما أوردته “بلومبرج” عن مصدر وصفته بالمطلع. كما قررت شركة “فلاي ديل” تعليق طلبية لشراء طائرات بوينغ 737 بقيمة 5,9 مليار دولار.