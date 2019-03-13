برشلونة, يسحق, ليون, ويتأهل, لربع, نهائي, دوري, الابطال,

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ليفربول يقسو على بايرن ميونخ بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الأبطال 2019-03-13 | 23:47:48 حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل...

12 مليون يورو راتب زيدان الجديد مع ريال مدريد 2019-03-13 | 15:50:25 كشف تقرير صحفي إسباني، عن الراتب الذي سيتقاضاه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع...

رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو 2019-03-13 | 14:15:44 كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تعهد...

مطالب زيدان من راموس في أول مكالمة بعد العودة 2019-03-13 | 13:00:13 أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اتصل هاتفيا بقائد...

فيديو - دموع خطيبة رونالدو وردة فعل نجله في ليلة "الهاتريك" 2019-03-13 | 12:05:54 لم تستطع جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقاومة...

احتفال رونالدو يشعل الجدل.. وسيميوني يرد 2019-03-13 | 08:47:42 أثارت الطريقة التي احتفل بها نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بتسجيل...

هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لإقصاء أتلتيكو مدريد 2019-03-12 | 23:56:02 خطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته...

محمد صلاح يرد على هجوم "السوشيال ميديا" 2019-03-12 | 21:38:55 رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي تعرض لها...

بوجبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد 2019-03-12 | 17:04:54 قدم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلباته بشأن دعم الفريق...