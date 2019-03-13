ورشة, مميزة, لمعلمات, ثانوية, خديجة, النموذجية, للبنات, ام, الفحم,

بمناسبة شهر المرأة والأم شاركت معلمات وموظفات مدرسة خديجة الثانوية بورشة متميزة قدمتها المدربة والموجهة دنيا مخلوف من مدينة عكا، يوم الثلاثاء 12.3.19 في المدرسة. حيث افتتحت اللقاء بأهمية دور النساء في التربية وانشاء جيل مبدع. خاصة وأن هذه المرأة هي المعلمة ومربية الأجيال. وتحدثت عن الضغوطات التي تواجه المرأة العاملة كأم خاصة في عصرنا الحديث المعتمد على التكنولوجيا التي حصرت الإنسان وعلاقاته الاجتماعية الخارجية الى علاقات الكترونية محدودة. وتضمنت الورشة أيضا العمل ببطاقات صنعت منها كل مشتركة قصة تخصها وتحدثت فيها الى المجموعة مع أخذ مردود ايجابي عنها. اضافة الى فعاليات جماعية ساعدت ترفيهية هادفة ساعدت على تخفيف الضغوطات والتفكير الإيجابي. وقد نظمت هذه الورشة ادارة المدرسة ولجنة المعلمين متمثلة بالمربيات زهور محاميد عضوة في لجنة المعلمين والمربية يسر يونس مندوبة عن التربية الاجتماعية. وقد عبر بدوره الأستاذ محمد أنيس مدير المدرسة عن دور المدرسة في العناية الكبيرة بالراحة النفسية والدافعية لدى المعلمات والموظفات من أجل تحقيق الانتماء وتحصيل اعلى درجات العطاء، كما عهدناهن.