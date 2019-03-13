مصرع, طفلة, (3سنوات)من, اللقية, في, حادث, طرق,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وتبين أن الحديث يدور عن حادث طرق .

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها في بلدة اللقية بالنقب اثر حادث طرق مساء اليوم الأربعاء .

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