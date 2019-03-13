اعتقال, 4, مشتبهين, بقتل, الشابة, ديانا, الأعسم, في, اللد,

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لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها في بلدة اللقية بالنقب اثر حادث طرق مساء...
حصلت مدرسة الأخوة جلبوع أورط- الناعورة، على وسام رئيس الدولة "للأمل الإسرائيلي...
قال النائب د. يوسف جبارين في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة العليا حول شطب قائمة الجبهة...
ضمن معرض التشغيل "المعيقات والفرص في مجال العمل في المجتمع العربي" اشترك...
وصل لمركز حيان بالجديدة المكر طفل يبلغ من العمر سنة ونصف فاقداً للوعي لأسباب غير...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم تقديم تصريح مدع عام بحق 6 مشتبهين من...
عقد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس اجتماعا طارئا في اطار...
كشف الجيش الإسرائيلي عن "محاولة حزب الله لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد إسرائيل...
استقبل الشيخ د. عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا/ إمام وخطيب المسجد...
قال النائب د. يوسف جبارين في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة العليا حول شطب قائمة الجبهة...