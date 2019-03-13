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اعتقال 4 مشتبهين بقتل الشابة ديانا الأعسم في اللد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الوحدة المركزية في شرطة المركز مساء الأربعاء اليوم 4 مشتبهين من مدينة اللد(24,42,46,64) بشبهة ضلوعهم بمقتل الشابة ديانا الأعسم (18 عاماً)صباح اليوم في اللد .


وكانت قد لقيت الشابة ديانا فواد الأعسم 18 عاما مصرعها  صباح اليوم الاربعاء  فيما اصيب رجل 64 عاما باصابات طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة اللد خلال تواجدهما داخل سيارة .

وافيد نفلا عن مقربين من المرحومة كانت مخطوبة وتستعد للزواج بعد أيام كم ان والدتها قتلت ايضا رميا بالرصاص قبل 8 سنوات .


وتم نقل المصابين الى المستشفى هناك وبعد محاولات لانعاش الشابة تم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها .


وكانت المغدورة احتفلت قبل ايام بحفل حناء قبل زفافها، وخلال ذلك اطلقت عيارات نارية داخل الحفل من اجل تخريبه ومنع استمرار حفل الزفاف.

حسب المعلومات ان هنالك اشخاص رفضوا زواج الضحية من الشاب الذي ارتبطت به.

يشار الى المشتبه قتل الشابة بالرصاص من مسافة صفر، واصاب جدها الذي كان برفقتها بجراح طفيفة.
اعتقال 4 مشتبهين بقتل الشابة ديانا الأعسم في اللد




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