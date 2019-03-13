حصلت مدرسة الأخوة جلبوع أورط- الناعورة، على وسام رئيس الدولة "للأمل الإسرائيلي في التربية والتعليم" للمدارس، للعام الدراسي الحالي، والذي يقدم للمدارس المميزة والرائعة في عملها لتعزيز الحياة المشتركة في البلاد. المجلس الاقليمي الجلبوع في العام الماضي، حصل على وسام رئيس الدولة في الأمل للسلطات المحلية، وجاء في تعقيب المجلس على حصول المدرسة على هذا الوسام: التربية والتعليم هي الإجابة لكل الأسئلة، وبالإضافة لهذا، نتميز بالجلبوع كنموذج ناجح ورائع للحياة المشتركة . رئيس المجلس عوفيد نور قال: فخر كبير، نحقق الرؤية الخاصة بنا، ونحقق الحلم بعد عمل شاق، وكل هذه الكلمات قليلة بجانب شعورنا العظيم بهذا الوسام، من يفكر بالمستقبل، يعرف مدى اهمية حياتنا هنا، الجودة والأمان، اخترنا العيش معًا، كلنا ابناء ابراهيم، لأبد الآبدين، نقترب من بعضنا البعض، ونحترم بعضنا البعض.يتعلم في مدرسة أورط الأخوة 1125 طالب وطالبة، من كل قرى الجلبوع، يدير المدرسة الاعدادية الاستاذ محمد زعبي فيما يدير المدرسة الثانوية الاستاذ عبد ابو احمد، والجائزة قدمت للمدرسة، على اثر مشاريع مميزة تخللت لقاءات مشتركة مع طلاب يهود وفعاليات مميزة عديدة.

مدير المدرسة الثانوية، الاستاذ عبد السلام ابو احمد: تعزيز القيم الحياة المشتركة عبر التربية والتعليم مهمة أساسية وهامة ويجب الاستمرار بها للأبد، وضعنا أولويات في برنامجنا، من أجل تعزيز هذه القيم، فمهمتنا أن نركز على الامور المشتركة بين الوسطين، العربي واليهودي، وأن نعزز قسم الاحترام المتبادل، وتقبل الآخر، بحكمة ومسؤولية، لبناء جيل مثقف وناجح.