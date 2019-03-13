النائب, جبارين, بعد, جلسة, المحكمة:, الادعاءات, ضدنا, عنصرية, بامتياز‎,

قال النائب د. يوسف جبارين في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة العليا حول شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، ومرشحها د. عوفير كسيف:

"انتهت جلسة المحكمة العليا حول شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، ورفيقنا د. عوفير كسيف. المحكمة بتركيبة تسعة قضاة استمعت الى تسويغاتنا ضد الشطب، بواسطة المحامي حسن جبارين ومركز عدالة. المحكمة ستصدر قرارها حتى يوم الاحد القريب".وأضاف جبارين: "طلبات الشطب هي عنصرية بامتياز، وتهدف الى التحريض علينا وعلى القوى الديمقراطية اليهودية، والى سحب الشرعية من حراكنا الجماهيري وتمثيلنا السياسي. يجب سحب صلاحية الشطب من لجنة الانتخابات الّتي باتت قراراتها عبارة عن قرارات سياسية انتقامية تمثُل طغيان الأغلبية العنصرية".واختتم حديثه بالقول: "نحن نقول للعنصريين وللكهانيين: خسئتم، فبقاؤنا وصمودنا في ارضنا اقوى من تحريضكم، وجذورنا ضاربة عميقًا في وطننا وهي اقوى من رياح الفاشيين".