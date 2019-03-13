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المحامون الشباب في لواء الشمال يطلقون شرارة مشروعهم "ننجح سوياً"



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ضمن معرض التشغيل "المعيقات والفرص في مجال العمل في المجتمع العربي" اشترك المحاميان راجي يميني وعنان مزلبط كممثلين عن منتدى المحامين الشباب في نقابة المحامين – لواء الشمال والذي أقيم في جامعة حيفا يوم الثلاثاء. 

وجاءت مشاركة النقابة ضمن المعرض لتعريف المشاركين وطلاب الحقوق في الجامعة 
عن مشروع "ننجح سوياً" الذي يهدف الى مساعدة المحامين الشباب في لواء الشمال لإيجاد فرص عمل ملائمة لهم، وذلك عن طريق مرافقتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم لإيجاد فرص عمل، وبناء حلقة وصل بين المشغل والمحامين الشباب بالإضافة الى تنظيم ورشات واستكمالات مهنية حول كتابة السيرة الذاتية وكيفية عبور لقاء العمل بنجاح والعديد من المواضيع التي تهم المحامين الشباب.  وفي حديث مع المحامي عنان مزلبط، عضو منتدى المحامين الشباب في نقابة المحامين أكد لنا: " كوننا مررنا بذات الصعوبات اثناء بحثنا عن عملنا الأول، جاء مشروع "ننجح سوياً" فمن خلاله نقوم بتقديم يد العون للمحامين الذين يحتفلون اليوم بحصولهم على رخصة مزاولة المهنة من نقابة المحامين ونحاول التشبيك بينهم وبين المؤسسات والمكاتب التي لديها فرص عمل". 
أما المحامي راجي يميني فقد أكد في حديثه أن المشروع جاء كمبادرة المنتدى الاولى، مؤكداً: " رأينا أن أولى الخطوات التي تؤرق المحامين الشباب هي ايجاد فرص العمل الملائمة في خطواتنا الأولى".  وأضاف يميني: " لم نكن نتوقع الأصداء الكبيرة التي حصلنا عليها بعد إصدارنا للنشرة الأولى للوظائف الشاغرة، حيث تتنوع الوظائف بين مكاتب محاماة خاصة، مناقصات، وظائف لمتدربين وسكرتارية قضائية، واليوم نحن نرحب بالزملاء والزميلات الذين يرغبون بالانضمام للمنتدى".




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