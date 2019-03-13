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المكر:نقل طفل للمستشفى فاقداً للوعي لأسباب غير واضحه



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وصل لمركز حيان بالجديدة المكر طفل يبلغ من العمر سنة ونصف فاقداً للوعي لأسباب غير واضحه حتى الأن، طاقم حيان للعلاج المكثف قدم العلاج الأولي وقام بوصله لجهاز التنفس الأصطناعي ونقله على وجه السرعة لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا.

وصفت حالته بالصعبة المستقرة.
المكر:نقل طفل للمستشفى فاقداً للوعي لأسباب غير واضحه




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