تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-13 20:03:16 ثانوية الأخوة جلبوع تحصل على وسام "الأمل" للحياة المشتركة |  2019-03-13 20:01:14 النائب جبارين بعد جلسة المحكمة: الادعاءات ضدنا عنصرية بامتياز‎ |  2019-03-13 19:55:43 المحامون الشباب في لواء الشمال يطلقون شرارة مشروعهم "ننجح سوياً" |  2019-03-13 19:57:18 المكر:نقل طفل للمستشفى فاقداً للوعي لأسباب غير واضحه |  2019-03-13 19:54:11 نتنياهو لإيران وحزب الله: "نحن نعلم ماذا تفعلان وأين" |  2019-03-13 17:19:47 تصريح مدع عام ضد 6 مشتبهين بقتل سمر خطيب بسبب انفصالها عن زوجها |  2019-03-13 15:50:23 الأوقاف : ما يجري في الأقصى اعتداء مخطط له |  2019-03-13 15:50:38 الملك الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع |  2019-03-13 14:26:10 إسرائيل: "حزب الله" يحاول تفعيل وحدة سرية في الجولان |  2019-03-13 14:50:52 الشيخ صبري يؤكد للقنصل البريطاني على حق المسلمين في باب الرحمة ويطلعه على آخر المستجدات |  2019-03-13 14:11:13 انتهاء جلسة العليا حول شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، ومرشحها د. عوفير كسيف والقرار حتى الاحد |  2019-03-13 14:15:44 رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو |  2019-03-13 14:15:14 أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" |  2019-03-13 13:50:37 الإثيوبية المنكوبة تكلف شركة بوينغ 24 مليار دولار |  2019-03-13 13:20:42 توما-سليمان بعد مقتل شابة في اللد-العقليّة الأبوية التي تُفوّض نفسها كوليّة امر لكل امرأة، ما زالت تسيطر على مجتمعنا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو لإيران وحزب الله: "نحن نعلم ماذا تفعلان وأين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اعقاب اكتشاف بنية حزب الله الإرهابية في الشطر السوري من هضبة الجولان إن لديه رسالة يود نقلها الى إيران وحزب الله الا وهي: نحن نعلم ماذا تفعلان وأين. واكد السيد نتانياهو مخاطبا طهران والحزب ان ما خفي أعظم وان إسرائيل لن تسمح لهما بالتموضع العسكري في سوريا. ويفيد مراسلنا أن رئيس الوزراء أشار الى ان اسرائيل ستواصل العمل سرا وعلانية لإحباط مكائد ومؤامرات حزب الله وإيران. 


وفي سياق آخر حمل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشدة على الرئيس التركي رجب طيب اردان بعد ان نعته الأخير بظالم وقاتل أطفال فلسطينيين. وقال السيد نتانياهو إنه يجب على اردوان ان يتعلم منا كيفية احترام الأديان والحفاظ على حقوق الانسان. وأضاف ان اردوان حاكم مستبد يزج بعشرات آلاف المعارضين السياسيين الى السجن ويذبح أبناء الشعب الكردي ويحتمل شمال قبرص. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية ان اقوال رئيس الوزراء وردت في سياق تغريدة له على موقع تويتر.
نتنياهو لإيران وحزب الله: "نحن نعلم ماذا تفعلان وأين"




كلمات متعلقة

نتنياهو, لإيران, وحزب, الله:, "نحن, نعلم, ماذا, تفعلان, وأين",

تابعونــا

الملك الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الملك الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع 2019-03-13 | 15:50:38

أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع...

دول عربية تحظر طيران "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائها دول عربية تحظر طيران "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائها 2019-03-13 | 14:50:32

حظرت القاهرة وبيروت والبحرين تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائهم...

الإثيوبية المنكوبة تكلف شركة بوينغ 24 مليار دولار الإثيوبية المنكوبة تكلف شركة بوينغ 24 مليار دولار 2019-03-13 | 13:50:37

تكبدت شركة "بوينغ" الأميركية، خسائر فادحة في أسواق المال، خلال اليومين الأخيرين،...

البيت الابيض يخصص 175مليون دولار للترويج لصفقة القرن البيت الابيض يخصص 175مليون دولار للترويج لصفقة القرن 2019-03-13 | 05:39:02

يخطط البيت الأبيض لتخصيص حوالي 175 مليون دولار للترويج لصفقة القرن التي وضعها...

فيديو .. أردوغان يتلو القرآن بمسجد في لواء إسكندرون فيديو .. أردوغان يتلو القرآن بمسجد في لواء إسكندرون 2019-03-12 | 14:50:54

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، مسجد نهال أتاكاس في منطقة...

10 مهن "ستنقرض" خلال العشرين سنة المقبلة 10 مهن "ستنقرض" خلال العشرين سنة المقبلة 2019-03-12 | 10:14:04

سيختفي خلال السنوات العشرين المقبلة وظائف ومهن عدة، لا سيما مع الزحف التكنولوجي...

الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين "قتلوا عائلة بالخطأ "! الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين "قتلوا عائلة بالخطأ "! 2019-03-12 | 09:51:01

رفضت محكمة النقض المصرية طعن 9 من ضباط الشرطة وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد...

الملك الأردني يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة الملك الأردني يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة 2019-03-12 | 05:47:22

قال مصدر أميركي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد...

صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي 2019-03-11 | 17:26:42

صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي ابتاعت شركة نفيديا الامريكية شركة...

ريفلين: لن يكون في اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية ريفلين: لن يكون في اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية 2019-03-11 | 17:19:45

صرح الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بان هناك خطابا عاما غير مقبول يتداول مؤخرا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه بث مباشر : سيلتا فيغو و ريال مدريدانتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد اسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدبشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com