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أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع...
حظرت القاهرة وبيروت والبحرين تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائهم...
تكبدت شركة "بوينغ" الأميركية، خسائر فادحة في أسواق المال، خلال اليومين الأخيرين،...
يخطط البيت الأبيض لتخصيص حوالي 175 مليون دولار للترويج لصفقة القرن التي وضعها...
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، مسجد نهال أتاكاس في منطقة...
سيختفي خلال السنوات العشرين المقبلة وظائف ومهن عدة، لا سيما مع الزحف التكنولوجي...
رفضت محكمة النقض المصرية طعن 9 من ضباط الشرطة وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد...
قال مصدر أميركي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد...
صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي ابتاعت شركة نفيديا الامريكية شركة...
صرح الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بان هناك خطابا عاما غير مقبول يتداول مؤخرا...