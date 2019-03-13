قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اعقاب اكتشاف بنية حزب الله الإرهابية في الشطر السوري من هضبة الجولان إن لديه رسالة يود نقلها الى إيران وحزب الله الا وهي: نحن نعلم ماذا تفعلان وأين. واكد السيد نتانياهو مخاطبا طهران والحزب ان ما خفي أعظم وان إسرائيل لن تسمح لهما بالتموضع العسكري في سوريا. ويفيد مراسلنا أن رئيس الوزراء أشار الى ان اسرائيل ستواصل العمل سرا وعلانية لإحباط مكائد ومؤامرات حزب الله وإيران.

وفي سياق آخر حمل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشدة على الرئيس التركي رجب طيب اردان بعد ان نعته الأخير بظالم وقاتل أطفال فلسطينيين. وقال السيد نتانياهو إنه يجب على اردوان ان يتعلم منا كيفية احترام الأديان والحفاظ على حقوق الانسان. وأضاف ان اردوان حاكم مستبد يزج بعشرات آلاف المعارضين السياسيين الى السجن ويذبح أبناء الشعب الكردي ويحتمل شمال قبرص. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية ان اقوال رئيس الوزراء وردت في سياق تغريدة له على موقع تويتر.