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الملك الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.




وشدد العاهل الأردني لدى لقائه في واشنطن امس الثلاثاء، أعضاء في الكونغرس الأميركي، على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى السلام العادل والشامل، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، محذرا من مواصلة التصعيد الإسرائيلي بالقدس وتبعاته على فرص تحقيق السلام.




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