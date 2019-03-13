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متابعو إليسا يطلقون شائعة وفاة نجوى كرم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشرت شائعة من جانب بعض المتابعين للفنانة اللبنانية إليسا تفيد بأنّ الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد توفيت وقاموا بنعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكن موقع "الفن" لا يتبنى أبداً هذه الأخبار الكاذبة والشتائم التي يتراشقها المتابعين.



وقامت إحدى متابعات إليسا بنشر تعليق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل قائلة:"نود أن ننعي أهل وأقرباء الفنانة اللبنانية نعوى كرم اثر وفاتها.. الله يرحمك ويصبر أهلك".


وبدورها ردت عليها إحدى متابعات الفنانة اللبنانة نجوى كرم بالقول:" انشالله هي وأهلها واليسا ونمشي ع قبرها قريباً".


وعبّر العديد من متابعي كرم عن إنزعاجهم من هذا الحقد والكراهية والإشاعات التي يطلقونها على فنانتهم المفضلة خصوصا بعد انتشار أخبار عن خلاف نجوى ونوال وإليسا على لقب نجمة روتانا الأولى.




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