متابعو, إليسا, يطلقون, شائعة, وفاة, نجوى, كرم,

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لم تتصور الممثلة التونسية درة ان جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها ستتحول الى...
أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر صفحتها...
كشف النجم الفلسطيني محمد عساف عن تحضيره لعمل فني جديد باللهجة العراقية وذلك بعد...
استضاف النجم اللبناني سعد رمضان، الفنانة المصرية كارمن سليمان وزوجها المحلن...
بشكل عملي قرر المخرج رامي إمام الرد على كافة الشائعات التي طالت والده الفنان عادل...
اعرب شاب لبناني يُدعى «شادي رستم» عن شدة حبه للنجمة اللبنانية إليسا بطريقة...
طالبت الاعلامية الاردنية علا الفارس السلطات السعودية بملاحقة بعض المغردين...
تعرضت الفنانة سلمى رشيد لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب حفلتها الأخيرة في مدينة...
احتفل الفنان السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بعيد ميلاد ابنهما...
نعت الفنانة التونسية هند صبري 7 أفراد من "عائلتها" لقوا مصرعهم يوم الأحد في حادث...