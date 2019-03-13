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12 مليون يورو راتب زيدان الجديد مع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، عن الراتب الذي سيتقاضاه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع ريال مدريد، خلال فترة ولايته الثانية داخل قلعة سانتياجو برنابيو.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان سيحصل على 12 مليون يورو في العام، بالإضافة إلى المكافآت، وهو ما يقترب من ضعف راتبه القديم مع المرينجي، والبالغ 7.5 مليون يورو.


وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب المدرب الفرنسي مع الفريق الملكي، سيزداد تدريجيًا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022.


وأوضحت أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان في منافسة مع زيدان لقيادة ريال مدريد، يبلغ راتبه السابق مع مانشستر يونايتد 20 مليون يورو.


وأرجعت الصحيفة زيادة راتب زيدان، إلى أن ريال مدريد عمل على إغراء الفرنسي للموافقة على عرض قيادة النادي الملكي، خاصة أنه كان يحظى باهتمام من أندية مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس.


وأفادت الصحيفة أن راتب زيدان في ريال مدريد، زاد خلال 4 سنوات من 2.5 مليون يورو، عندما تصعيده إلى الفريق الأول إلى 5.5، عقب الفوز باللقب الـ11 في دوري أبطال أوروبا.


وفي آخر مواسم زيدان مع ريال مدريد بالفترة الأولى، بلغ راتبه 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، إلا أن استمالة الأسطورة الفرنسية لقيادة ثورة التصحيح في النادي الملكي، فرضت توفير راتب يليق بصاحب الكؤوس الأوروبية الثلاثة.




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