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عقد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس اجتماعا طارئا في اطار...
استقبل الشيخ د. عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا/ إمام وخطيب المسجد...
قال النائب د. يوسف جبارين في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة العليا حول شطب قائمة الجبهة...
في تعقيبها على الجريمة، قالت النائبة عايدة توما - سليمان، رئيسة اللجنة لرفع مكانة...
اعلنت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء عن اختفاء اثار الشابة منال عباس 26 عاما...
تُعقد اليوم الاربعاء جلسة خاصة بادرت اليها وزارة المالية ضمن الخطة الوطنية لأمان...
تمّ مطلع الأسبوع الجاري الاحتفال بافتتاح دورة خاصّة لتأهيل وحدة متطوعات في سلطة...
تحضيرا للذكرى ال43 ليوم الأرض الخالد اجتمعت مساء أمس الثلاثاء إدارة بلدية سخنين...
منذ بداية عام 2019 قتل 63 شخصًا على الطرقات في حوادث الطرق, 11 منهم قتلوا في الأسبوعين...
اصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما من الناصرة اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن , حيث وصل...