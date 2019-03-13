الشيخ, صبري, يؤكد, للقنصل, البريطاني, على, حق, المسلمين, في, باب, الرحمة, ويطلعه, على, آخر, المستجدات,

استقبل الشيخ د. عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا/ إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك سعادة القنصل البريطاني العام فيليب هول.

حيث رحّب الشيخ صبري بالقنصل وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بمصلى باب الرحمة وبالمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً له أن الأقصى كله مصلى للمسلمين وحدهم، ويحق للمسلم أن يصلي في أي مكان من الأقصى سواء أكان المكان مسقوفاً أم غير مسقوف، وذلك استناداً إلى قرار رباني الهي، والمعلوم أن مساحة المسجد الأقصى المبارك هي 144 دونماً، تشمل جميع المرافق، وكلها مصلى.الدكتور عكرمة اشار "بأن قرار الشرطة الإحتلالية في إغلاق باب الرحمة منذ عام 2003 كان قراراً تعسفياً باطلاً، وأن باب الرحمة يقع في الأقصى وهو جزء لا يتجزأ منه".وفي نهاية البيان جاء بانه"طالب الشيخ صبري من القنصل البريطاني نقل الموقف المبدئي للمسلمين إلى حكومته، كما طالب بالحراك السياسي والدبلوماسي لمؤازرتنا وللجم الاحتلال عن تجاوزاته واعتداءاته".