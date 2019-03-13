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درة تتلقى إنتقادات كبيرة وتحذف صورها الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تتصور الممثلة التونسية درة ان جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها ستتحول الى نقمة عليها وستتسبب لها بكم هائل من الإنتقادات والتعليقات الساخرة.



درة نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من جلسة التصوير التي خضعت لها وبدت فيها ترتدي بدلة رياضية بألوان زاهية تعود لحقبة التسعينيات.


وما هي الا ساعات قليلة حتى حذفت درة الصور من على حسابها بسبب التعليقات الساخرة من إطلالتها حيث قام بعض متابعيها بمقارنة إطلالتها في الجلسة مع مشاهد للممثل المصري أحمد مكي في فيلمه "لا تراجع لا استسلام" حيث يرتدي في المشاهد بدلة رياضية تشبه بدلة درة بشكل كبير.


وعلى الرغم من أن درة حذفت الصور الا ان الناشطين تداولوهم من جديد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.




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