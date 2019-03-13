انتهاء, جلسة, العليا, حول, شطب, قائمة, الجبهة, والعربية, للتغيير،, ومرشحها, د., عوفير, كسيف, والقرار, حتى, الاحد,

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كشف الجيش الإسرائيلي عن "محاولة حزب الله لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد إسرائيل...
في تعقيبها على الجريمة، قالت النائبة عايدة توما - سليمان، رئيسة اللجنة لرفع مكانة...
اعلنت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء عن اختفاء اثار الشابة منال عباس 26 عاما...
تُعقد اليوم الاربعاء جلسة خاصة بادرت اليها وزارة المالية ضمن الخطة الوطنية لأمان...
تمّ مطلع الأسبوع الجاري الاحتفال بافتتاح دورة خاصّة لتأهيل وحدة متطوعات في سلطة...
تحضيرا للذكرى ال43 ليوم الأرض الخالد اجتمعت مساء أمس الثلاثاء إدارة بلدية سخنين...
منذ بداية عام 2019 قتل 63 شخصًا على الطرقات في حوادث الطرق, 11 منهم قتلوا في الأسبوعين...
اصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما من الناصرة اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن , حيث وصل...
لقيت الشابة ديانا فواد الأعسم 18 عاما مصرعها صباح اليوم الاربعاء فيما اصيب رجل 64...
بدات قبد قليل جلسة المحكمة العليا للبحث بشطب د. عوفر كسيف من الترشح...