رونالدو, وعد, عائلته, بهاتريك, في, مواجهة, أتلتيكو,

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أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اتصل هاتفيا بقائد...
لم تستطع جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقاومة...
أثارت الطريقة التي احتفل بها نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بتسجيل...
خطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته...
رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي تعرض لها...
قدم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلباته بشأن دعم الفريق...
عاد النجم البرازيلي ليكون هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا بسبب...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ريال مدريد تسعى لإحداث تغييرات عديدة في الفريق...
تعرض نادي يوفنتوس لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، عن...
أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد...