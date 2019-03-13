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رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تعهد لأفراد عائلته وأصدقائه، قبل مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، بأن يسجل ثلاثة أهداف لصالح فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك ما حصل بالفعل.



وسجل "الدون" ثلاثية قلبت تأخر فريقه يوفنتوس الإيطالي بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، إلى تأهل رائع لربع النهائي في تورينو.




وأحرز رونالدو (34 عاما)، القادم الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، ثنائية برأسه (27 و48) وهدفا ثالثا من ركلة جزاء (86).


ورصدت عدسات الكاميرا صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز غير قادرة على حبس دموعها عند مشاهدة النجم البرتغالي يحتفل بهدفه الثالثة في مرمى أتلتيكو مدريد، والذي قاد فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وردّ أفضل لاعب في العالم خمس مرات جزءا من الاستثمار الهائل الذي وضعه فريق مدينة تورينو، الباحث عن لقب ثالث في تاريخه وأول منذ 1996، وذلك لخسارته النهائي خمس مرات بينها مرتان في الأعوام الأربع الأخيرة ضد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.


ورفع رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، والذي يأمل في حصد اللقب للمرة السادسة مع ثلاثة فرق مختلفة بعدما توج أيضا مع مانشستر يونايتد سابقا، رصيده إلى 25 هدفا في 33 مباراة في كل المسابقات أمام أتليتيكو.


وقال رونالدو "لهذا السبب ضمني يوفنتوس حتى أساعد الفريق على القيام بأشياء لم يسبق أن فعلها. هذه العقلية المطلوبة للفوز بدوري أبطال أوروبا".


تصوير - afp




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