تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-13 14:26:10 إسرائيل: "حزب الله" يحاول تفعيل وحدة سرية في الجولان |  2019-03-13 14:11:13 انتهاء جلسة العليا حول شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، ومرشحها د. عوفير كسيف والقرار حتى الاحد |  2019-03-13 14:15:44 رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو |  2019-03-13 14:15:14 أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" |  2019-03-13 13:50:37 الإثيوبية المنكوبة تكلف شركة بوينغ 24 مليار دولار |  2019-03-13 13:20:42 توما-سليمان بعد مقتل شابة في اللد-العقليّة الأبوية التي تُفوّض نفسها كوليّة امر لكل امرأة، ما زالت تسيطر على مجتمعنا |  2019-03-13 11:58:40 صورة - اختفاء اثار الشابة منال عباس وطفليها من حيفا |  2019-03-13 10:54:25 آلاف الاولاد يصابون سنويا اثناء لعبهم في منشآت حدائق الألعاب |  2019-03-13 10:53:19 عرابة: افتتاح دورة لتأهيل متطوعات في سلطة الإطفاء والإنقاذ |  2019-03-13 10:52:35 سخنين تستعد لاحياء الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد |  2019-03-13 10:51:27 مصرع 20 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-03-13 10:50:25 اعتقال شاب 28 عاما نصراوي بشبهة طعن والده 56 عاما |  2019-03-13 10:48:17 قبل زفافها بأيام- مصرع ديانا فواد الأعسم 18 عاما رميا بالرصاص في اللد بعد 8 سنوات على مقتل والدتها |  2019-03-13 09:37:35 بتركيبة تسعة قضاة - المحكمة العليا تبحث طلب شطب د. عوفر كسيف من الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-03-13 09:32:04 سخنين: وفاة طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)... |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيواجه حتما انتشار موجة جديدة لفيروس الإنفلونزا، ويحتاج للاستعداد للدمار المحتمل الذي يمكن أن يسببه ذلك مع عدم الاستهانة بالمخاطر.



وقالت المنظمة لدى استعراضها خطة عالمية لمكافحة المرض الفيروسي واتخاذ التدابير الوقائية قبل انتشار عالمي محتمل، إن ظهور وباء جديد "أصبح مسألة وقت" وليس مجرد احتمال.


وأضاف المدير العام للمنظمة في بيان: "التهديد بوباء الإنفلونزا حاضر جدا. يتعين أن نكون يقظين ومستعدين، فتكلفة انتشار واسع للإنفلونزا ستفوق بكثير ثمن إجراءات الوقاية".


ونتج أحدث انتشار للإنفلونزا عن فيروس (إتش1 إن1) الذي انتشر في أرجاء العالم عامي 2009 و2010، وأظهرت دراسات عن هذا الانتشار أن واحدا من كل 5 من سكان العالم أصيب به في العام الأول، وبلغ معدل الوفيات 0.02 بالمئة.


ويحذر خبراء الصحة العالميون والمنظمة من خطر تحور فيروس أكثر خطورة من فيروسات الإنفلونزا، وانتقاله من الحيوانات إلى البشر ليصيب مئات الآلاف.


وفيروسات الإنفلونزا عديدة ومتغيرة وتصيب نحو مليار شخص كل عام في موسم انتشارها، ومن بين حالات الإصابة هناك ما بين 3 و5 ملايين حالة خطيرة تؤدي إلى وفاة ما بين 290 و650 ألفا كل موسم.


وتمنع الأمصال إصابة البعض، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتحصين السنوي خاصة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والأكثر عرضة للمرض، مثل الأطفال وكبار السن.


وتتضمن خطة المنظمة، التي توصف بأنها الأكثر شمولا حتى الآن، إجراءات لمحاولة حماية السكان قدر الإمكان من الانتشارات السنوية للإنفلونزا والاستعداد لمواجهة الوباء.


وقالت المنظمة إن هدفيها الرئيسيين هما تحسين القدرات العالمية على المراقبة والاستجابة، من خلال حث جميع الحكومات على وضع خطة وطنية لمكافحة الإنفلونزا، وتطوير أدوات أفضل للوقاية من المرض ورصده واحتوائه وعلاجه، مثل أمصال أكثر فاعلية وأدوية مضادة للفيروسات.




كلمات متعلقة

أصبح, مسألة, وقت.., تحذير, من, انتشار, حتمي, لـ"وباء, قاتل",

تابعونــا

هل كل الدهون ضارة بالصحة ؟ هل كل الدهون ضارة بالصحة ؟ 2019-03-13 | 11:00:07

يسود لدى الكثيرين اعتقاد بأن كل الدهون ضارة بالصحة. فما مدى صحة هذا...

ما خطورة ورق النعناع على الرجال ما خطورة ورق النعناع على الرجال 2019-03-13 | 11:44:31

لأوراق النعناع فوائد عديدة ومعروفة منذ قديم الزمان، وتستخدم في علاج الكثير من...

فحص للعين يكشف مرض الزهايمر فحص للعين يكشف مرض الزهايمر 2019-03-13 | 08:49:22

أفادت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "ريتينا" لطب العيون، أنه يمكن تحديد فروق "ذات...

علماء ينصحون: يجب منع العمل والدراسة قبل 10 صباحا علماء ينصحون: يجب منع العمل والدراسة قبل 10 صباحا 2019-03-12 | 21:43:27

يمكن أن يستيقظ الكثيرون من النوم في الصباح بسهولة ولكن الفارق يكمن فيمن يستطيعون...

هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟.. العلم يجيب هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟.. العلم يجيب 2019-03-12 | 17:08:32

لا شك أن فوائد زيت الزيتون مثبتة علمياً، فهو غني بالأحماض الدهنية المفيدة ومضادات...

أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم 2019-03-12 | 15:50:43

يواجه بعض الناس مشكلة انخفاض الهيموغلوبين في دمهم، ما يسبب مشكلات صحية عديدة...

فائدة غير متوقعة للسمنة فائدة غير متوقعة للسمنة 2019-03-12 | 14:50:13

يبدو أن الوزن الزائد لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية...

دراسة جديدة تكشف عن فوائد القيلولة دراسة جديدة تكشف عن فوائد القيلولة 2019-03-12 | 13:30:07

قالت نتائج دراسة جديدة إن نوم القيلولة يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويحسن المزاج،...

لماذا لا نشعر بالشبع بعد تناول الوجبات السريعة؟ لماذا لا نشعر بالشبع بعد تناول الوجبات السريعة؟ 2019-03-12 | 12:40:01

تشير الدراسات إلى أن الشبع -الآلية التي تمنعنا من تناول أكثر مما نحتاج إليه- لا...

أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم 2019-03-12 | 11:10:08

لم تطلق تسمية "القاتل الصامت" على ارتفاع ضغط الدم عفويا، بل لأنه في كثير من الأحيان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات القدس مواجهات اعتقالات جورجينيو مليون يورو رادار مكابي حيفا مفاوضات المهاجم البرازيلي لاعب اتحاد ابناء ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلادمحمد المختار ركوب امواج التزلج الدولية اول عربي من البلاد جسر الزرقاء الشاب معتز مصطفى زعرورة كفر مندا وفاة تفجع بلدة تل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشأهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com