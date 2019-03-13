توما-سليمان, بعد, مقتل, شابة, في, اللد-العقليّة, الأبوية, التي, تُفوّض, نفسها, كوليّة, امر, لكل, امرأة،, ما, زالت, تسيطر, على, مجتمعنا,

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كشف الجيش الإسرائيلي عن "محاولة حزب الله لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد إسرائيل...
قال النائب د. يوسف جبارين في أعقاب انتهاء جلسة المحكمة العليا حول شطب قائمة الجبهة...
اعلنت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء عن اختفاء اثار الشابة منال عباس 26 عاما...
تُعقد اليوم الاربعاء جلسة خاصة بادرت اليها وزارة المالية ضمن الخطة الوطنية لأمان...
تمّ مطلع الأسبوع الجاري الاحتفال بافتتاح دورة خاصّة لتأهيل وحدة متطوعات في سلطة...
تحضيرا للذكرى ال43 ليوم الأرض الخالد اجتمعت مساء أمس الثلاثاء إدارة بلدية سخنين...
منذ بداية عام 2019 قتل 63 شخصًا على الطرقات في حوادث الطرق, 11 منهم قتلوا في الأسبوعين...
اصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما من الناصرة اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن , حيث وصل...
لقيت الشابة ديانا فواد الأعسم 18 عاما مصرعها صباح اليوم الاربعاء فيما اصيب رجل 64...
بدات قبد قليل جلسة المحكمة العليا للبحث بشطب د. عوفر كسيف من الترشح...