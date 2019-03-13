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سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة.. لمن وجهتها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت:””لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل. وأوقات بتتوقع من الأشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن”.



للأسف، القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل. برأيهن هيك هني مهمين او غرور ما بعرف على شو!”.




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