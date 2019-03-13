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مطالب زيدان من راموس في أول مكالمة بعد العودة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اتصل هاتفيا بقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، فور تعيينه مدربا "للملكي" للمرة الثانية.



وقالت الصحيفة إن زيدان اتصل براموس فور انتهاء المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه عن تعيين زيدان مدربا للفريق، بعد موسم "كارثي" شهد مشاكل عديدة.


 ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن اتصال زيدان كان لمناقشة عودته للتدريب مع القائد راموس، كما شملت مطالب زيدان لراموس بترك القرارات المهمة للكادر التدريبي.


وتربط زيدان علاقة متينة مع راموس، الذي اعتمد عليه بشكل رئيسي خلال المواسم الثلاثة التي درب فيها، وحقق فيها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.



 وكان زيدان قد استقال من تدريب ريال مدريد الصيف الماضي، بعد خلافات مع الإدارة، إلا أن الموسم السيئ الذي عانى منه الفريق أجبر الإدارة على إعادة زيدان لمنصبه السابق.


وسيدير زيدان الحصة التدريبية الأولى بعد العودة، الأربعاء، بحضور أبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم راموس.




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