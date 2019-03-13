تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-13 14:26:10 إسرائيل: "حزب الله" يحاول تفعيل وحدة سرية في الجولان |  2019-03-13 14:11:13 انتهاء جلسة العليا حول شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، ومرشحها د. عوفير كسيف والقرار حتى الاحد |  2019-03-13 14:15:44 رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو |  2019-03-13 14:15:14 أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" |  2019-03-13 13:50:37 الإثيوبية المنكوبة تكلف شركة بوينغ 24 مليار دولار |  2019-03-13 13:20:42 توما-سليمان بعد مقتل شابة في اللد-العقليّة الأبوية التي تُفوّض نفسها كوليّة امر لكل امرأة، ما زالت تسيطر على مجتمعنا |  2019-03-13 11:58:40 صورة - اختفاء اثار الشابة منال عباس وطفليها من حيفا |  2019-03-13 10:54:25 آلاف الاولاد يصابون سنويا اثناء لعبهم في منشآت حدائق الألعاب |  2019-03-13 10:53:19 عرابة: افتتاح دورة لتأهيل متطوعات في سلطة الإطفاء والإنقاذ |  2019-03-13 10:52:35 سخنين تستعد لاحياء الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد |  2019-03-13 10:51:27 مصرع 20 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-03-13 10:50:25 اعتقال شاب 28 عاما نصراوي بشبهة طعن والده 56 عاما |  2019-03-13 10:48:17 قبل زفافها بأيام- مصرع ديانا فواد الأعسم 18 عاما رميا بالرصاص في اللد بعد 8 سنوات على مقتل والدتها |  2019-03-13 09:37:35 بتركيبة تسعة قضاة - المحكمة العليا تبحث طلب شطب د. عوفر كسيف من الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-03-13 09:32:04 سخنين: وفاة طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)... |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بجعة تنتقم من "سجّانها" وتهرب! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه أحد سكان ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية احتمال المثول أمام محكمة جنائية ودفع غرامة كبيرة، بسبب مهاجمته بجعة بيديه العاريتين.



وصور أصدقاء الشاب الأمريكي مقطع فيديو، في 7 مارس الجاري، بمدينة كي ويست بفلوريدا، يظهر اعتداءه على البجعة، ما لفت انتباه دوائر حماية الحياة البرية المحلية.
Video Player


ويظهر الفيديو محاولة الشاب جذب انتباه بجعة واستدراجها على أحد الشواطئ باستخدام سمكة صغيرة يمسكها بيده، ثم يقفز فوق البجعة ويمسكها بيديه أمام أصدقائه الذين تسمع أصوات ضحكاتهم في المشهد.


واستمر الشاب بالإمساك بالبجعة لثوان معدودة تقريبا، ومن ثم تستجمع البجعة قواها وتضرب رأس الشاب بمنقارها العريض وتفر هاربة منه.


وقد يواجه الشاب، الذي لم يتم القبض عليه بعد، تهمة الاعتداء على الحيوانات، بعد أن عثر في صفحته بفيسبوك على صور أخرى يظهر فيه معاملته القاسية للحيوانات.


كما أن "المتهم" الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه كتب على فيسبوك، مستهزئا بالمدافعين عن الحيوانات، وقال إنه كان جائعا ومستعدا لتناول البجعة في وجبة واحدة.




كلمات متعلقة

بجعة, تنتقم, من, "سجّانها", وتهرب!, (فيديو),

تابعونــا

معركة بين فهدين تودي بهما إلى الهاوية ! (فيديو) معركة بين فهدين تودي بهما إلى الهاوية ! (فيديو) 2019-03-13 | 14:15:03

اشتبك فهدان شرسان في معركة حامية الوطيس من أجل مساحة من الأرض لم يستطيعا العيش...

زوكربيرغ يطور تقنية لقراءة أفكارنا زوكربيرغ يطور تقنية لقراءة أفكارنا 2019-03-13 | 11:47:45

كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك تعمل على تطوير تقنية قد تتيح قريبا قراءة ما يدور في...

اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة.. ونهاية عقود من "الشك" اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة.. ونهاية عقود من "الشك" 2019-03-13 | 08:48:44

أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، رسميا، اكتشاف نوع جديد...

عملية "سرية" يجريها هاتفك دون علمك! عملية "سرية" يجريها هاتفك دون علمك! 2019-03-12 | 15:50:56

يخزن مستخدمو آيفون سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم...

اكتشاف ثغرة خطيرة في "Galaxy S10"! اكتشاف ثغرة خطيرة في "Galaxy S10"! 2019-03-12 | 14:50:36

ذكر بعض مستخدمي هواتف "Galaxy S10" أن ماسح التعرف على الوجه في أجهزتهم يعاني من مشاكل قد...

مسافرة تجبر طائرة سعودية على العودة بعد نسيان طفلها في المطار! مسافرة تجبر طائرة سعودية على العودة بعد نسيان طفلها في المطار! 2019-03-12 | 13:30:41

اضطرت طائرة ركاب سعودية متجهة إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إلى العودة إلى...

"عصابات" القردة تقتل شخصين في الهند! "عصابات" القردة تقتل شخصين في الهند! 2019-03-12 | 12:50:07

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية "جريمتي" قتل في غضون 24 ساعة، راح ضحيتهما شخصان على...

مشهد مرعب يحبس الأنفاس.. حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه مشهد مرعب يحبس الأنفاس.. حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه 2019-03-12 | 11:10:17

في حادث مرعب يذكر بقصة النبي يونس عليه السلام، نجا بأعجوبة الغواص من جنوب...

"بورش" تزيح الستار عن أحدث نماذج "911" الأسطورية "بورش" تزيح الستار عن أحدث نماذج "911" الأسطورية 2019-03-12 | 10:00:30

استعرضت شركة "بورش" في معرض جنيف الأخير نموذجها الجديد من سيارات "911 Carrera" الرياضية...

"كارمن" الإسبانية.. الفخامة بقلب كهربائي "كارمن" الإسبانية.. الفخامة بقلب كهربائي 2019-03-12 | 08:21:25

أثارت شركة إسبانية تصنع سيارات فاخرة تشبه "رولز رويس" أو "بنتلي"، إعجاب المتابعين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه دوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةتعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققمصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com